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YILDIRIM GÖRÜNTÜLERİNE PROF. DR. TOROS'TAN YORUM AYNI ANDA BİRDEN FAZLA ŞİMŞEK VE YILDIRIM MEYDANA GELEBİLİR - Son Dakika

YILDIRIM GÖRÜNTÜLERİNE PROF. DR. TOROS'TAN YORUM AYNI ANDA BİRDEN FAZLA ŞİMŞEK VE YILDIRIM MEYDANA GELEBİLİR

20.01.2022 17:56

ATAŞEHİR'de birden fazla kuleye aynı anda yıldırım düşmesi görüntüleri korkuya neden oldu.

ATAŞEHİR'de birden fazla kuleye aynı anda yıldırım düşmesi görüntüleri korkuya neden oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, korkutan görüntüyü, Yıldırım veya şimşek bir bölgede zaman zaman peyderpey meydana gelebileceği gibi, o andaki bulut kümelenmesine bağlı olarak, bulutların yeryüzüne yakınlığı veya bulutların kendi içindeki hareketlerine bağlı olarak aynı anda birden fazla şimşek ve yıldırım meydana gelebilir şeklinde yorumladı.

Ataşehir'de önceki akşam birden fazla kuleye aynı anda yıldırımın düşmesi görüntüleri korkuttu. Sosyal medyada yer alan görüntülere 'göz yanılması' yorumu yapanlar da oldu.

Demirören Haber Ajansı'na görüntüleri yorumlayan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Yıldırım veya şimşek bir bölgede zaman zaman peyderpey meydana gelebileceği gibi, o andaki bulut kümelenmesine bağlı olarak, bulutların yeryüzüne yakınlığı veya bulutların kendi içindeki hareketlerine bağlı olarak aynı anda birden fazla şimşek ve yıldırım meydana gelebilir dedi.

Hüseyin Toros, görüntülerle ilgili olarak şunları kaydetti

Gökyüzünde bulutları gördüğümüz zaman içlerinde hareketlilik vardır veya bulut kümeleri arasında hareketlilik vardır. Hareketle beraber bulutlar içerisinde elektrik yüklenmesine yol açar. Negatif veya pozitif yönde bulutlar yüklenirler. Bir bulut tabanında fazla miktarda elektronlar oluştuğu zaman, negatif yükler oluştuğu zaman bu yüklerin, yer yüzündeki sivri uçlu bilhassa binalar olabilir, kuleler olabilir, ağaçlar olabilir buralarda da pozitif yükler hakim olduğu zaman kendi arasında boşalma yani negatif yüklerin hızlı bir şekilde pozitif yüklerle birleşmesi o esnada hava direncini kırması söz konusudur. İki farklı yük arasındaki bu boşalma esnasında milyonlarca voltluk elektrik akımı söz konusudur. Bu esnada havada bir patlama, ışık parlaması söz konusudur. Biz bunlara yeryüzünden atmosfere, atmosferden yeryüzüne elektrik yüklerinin hareketliliğine 'yıldırım' diyoruz. Aynı şekilde bazı bulutlarda pozitif, bazı bulutlar negatif yükler hakim olabilir. Bulutlar arasında da bu tür elektrik boşalımı söz konusu olabilir. Buna da şimşek diyoruz. Bu bir bölgede bazen bir tane yani zaman zaman aralıklarla şimşekler yıldırımlar meydana gelebileceği gibi, zaman zaman aynı anda birden fazla bulut kümesi arasında şimşek veya bulutla yeryüzü arasında, yeryüzünden buluta doğru veya buluttan yeryüzüne doğru bir elektrik boşalması söz konusu olabilir. Bu görülebilen doğal bir süreçtir. Tabii o andaki parlama ve ışık patlaması sebebiyle insanların dikkatini çekmektedir. Aynı zamanda bu yıldırımın olduğu noktada canlı varsa bu canlılar zarar gördüğü için ve bizler için de tehlikeli bir hava olayı olarak isimlendirilmektedir. Zaten yeryüzüne baktığımız zaman yapılan veri analizleri her dakika bin, 2 bin civarında yıldırımın meydana geldiğini göstermektedir. Yıldırım veya şimşek bir bölgede zaman zaman peyderpey meydana gelebileceği gibi, o andaki bulut kümelenmesine bağlı olarak, bulutların yeryüzüne yakınlığı veya bulutların kendi içindeki hareketlerine bağlı olarak aynı anda birden fazla şimşek ve yıldırım meydana gelebilir.

YILDIRIM GÖRÜNTÜLERİNE PROF. DR. TOROS'TAN YORUM AYNI ANDA BİRDEN FAZLA ŞİMŞEK VE YILDIRIM MEYDANA GELEBİLİR
YILDIRIM GÖRÜNTÜLERİNE PROF. DR. TOROS'TAN YORUM AYNI ANDA BİRDEN FAZLA ŞİMŞEK VE YILDIRIM MEYDANA GELEBİLİR
YILDIRIM GÖRÜNTÜLERİNE PROF. DR. TOROS'TAN YORUM AYNI ANDA BİRDEN FAZLA ŞİMŞEK VE YILDIRIM MEYDANA GELEBİLİR

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İstanbul Teknik Üniversitesi, Toros Dağları, Meteoroloji, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YILDIRIM GÖRÜNTÜLERİNE PROF. DR. TOROS'TAN YORUM AYNI ANDA BİRDEN FAZLA ŞİMŞEK VE YILDIRIM MEYDANA GELEBİLİR - Son Dakika


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SON DAKİKA: YILDIRIM GÖRÜNTÜLERİNE PROF. DR. TOROS'TAN YORUM AYNI ANDA BİRDEN FAZLA ŞİMŞEK VE YILDIRIM MEYDANA GELEBİLİR - Son Dakika
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