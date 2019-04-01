Yıldırım: "Hayatım Boyunca Milletime Yararlı İşler Yapmak İçin Gayret Ettim. Bundan Sonra da...
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Yıldırım: "Hayatım boyunca milletime yararlı işler yapmak için gayret ettim. Bundan sonra da konumum ne olursa olsun, aynı şekilde ülkeme, milletime, hizmet etmeye devam edeceğim"
Yıldırım: "Hayatım boyunca milletime yararlı işler yapmak için gayret ettim. Bundan sonra da konumum ne olursa olsun, aynı şekilde ülkeme, milletime, hizmet etmeye devam edeceğim"
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:39 Kaynak: AA
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