Yıldırım: "Hayatım Boyunca Milletime Yararlı İşler Yapmak İçin Gayret Ettim. Bundan Sonra da...

Yıldırım: "Hayatım boyunca milletime yararlı işler yapmak için gayret ettim. Bundan sonra da konumum ne olursa olsun, aynı şekilde ülkeme, milletime, hizmet etmeye devam edeceğim"

Yıldırım: "Hayatım boyunca milletime yararlı işler yapmak için gayret ettim. Bundan sonra da konumum ne olursa olsun, aynı şekilde ülkeme, milletime, hizmet etmeye devam edeceğim"

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