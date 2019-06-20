Yıldırım: "Her amatör spor kulübüne yılda 100 bin lira destek vereceğiz"
32 dakika önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'un konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sarıyer'de amatör spor kulüpleri programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:05 Kaynak: AA
- AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'un konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Sarıyer
'de amatör spor kulüpleri programına katıldı.
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