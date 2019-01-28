Son Dakika Haberleri: Yıldırım Holding havaya girdi Özbekistan'da ihale kazandı

Yıldırım Holding havaya girdi Özbekistan'da ihale kazandı

1 saat önce

Yıldırım Holding, Özbekistan'ın dünyaya açılan kapısı uluslararası havalimanını yapacak.

Yıldırım Holding havaya girdi Özbekistan'da ihale kazandı, System.String[]
Yıldırım Holding, Özbekistan'ın dünyaya açılan kapısı uluslararası havalimanını yapacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:26 

Özbekistan, Ekonomi
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