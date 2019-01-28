Yıldırım Holding havaya girdi Özbekistan'da ihale kazandı
1 saat önce
Yıldırım Holding, Özbekistan'ın dünyaya açılan kapısı uluslararası havalimanını yapacak.
Yıldırım Holding, Özbekistan
'ın dünyaya açılan kapısı uluslararası havalimanını yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:26
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