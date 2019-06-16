Yıldırım: "(İBB Belediye Meclisinde) Çoğunluk Cumhur İttifakı'nın.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:19 Kaynak: AA
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