Yıldırım: İBB Meclisi’nin en önemli işi imar planı tadilatı olmayacak
15 dakika önce
Medya temsilcileri ile buluşan Binali Yıldırım İstanbul'un en önemli sorunlarının başında gelen ulaşım ve trafikten imar barışına, depreme karşı önlemlerden İstanbul'daki Suriyelilerin durumuna uzanan konularda açıklamalarda bulundu.
Medya temsilcileri ile buluşan Binali Yıldırım İstanbul
'un en önemli sorunlarının başında gelen ulaşım ve trafikten imar barışına, depreme karşı önlemlerden İstanbul'daki Suriyelilerin durumuna uzanan konularda açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:15
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