Son Dakika Haberleri: Yıldırım: İBB Meclisi’nin en önemli işi imar planı tadilatı olmayacak

Yıldırım: İBB Meclisi’nin en önemli işi imar planı tadilatı olmayacak

15 dakika önce

Medya temsilcileri ile buluşan Binali Yıldırım İstanbul'un en önemli sorunlarının başında gelen ulaşım ve trafikten imar barışına, depreme karşı önlemlerden İstanbul'daki Suriyelilerin durumuna uzanan konularda açıklamalarda bulundu.

Yıldırım: İBB Meclisi’nin en önemli işi imar planı tadilatı olmayacak, System.String[]
Medya temsilcileri ile buluşan Binali Yıldırım İstanbul'un en önemli sorunlarının başında gelen ulaşım ve trafikten imar barışına, depreme karşı önlemlerden İstanbul'daki Suriyelilerin durumuna uzanan konularda açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:15 

Ekonomi
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