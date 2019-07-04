Yıldırım için dev iş birliği

Yıldırım Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Yılmaz, Haziran ayı içinde belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Daha sonra Yıldırımlılara en iyi hizmeti en hızlı şekilde ulaştırmak adına bir dizi önerge gündeme alınarak işleme konuldu. Bu kapsamda; Yıldırımlıların sağlık hizmetlerinden daha iyi yararlanabilmesi adına Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi'nin Sağlık İl Müdürlüğüne devredilmesi, Mevlana Hümahatun Evleri'nde yaşayan vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti sunmak amacıyla bölgeye Aile Sağlık Merkezi kurulması için birkaç iş yerinin Bursa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi, Kırcılar Aile Konağı Aşevi ve Eğitim Hizmet Binasının devrinin Bursa Valiliği'nden alınarak, aşevine dönüştürülmesi, Selçukbey Kadın Sığınma Evi olarak kullanılan Ek Hizmet Binası'nın Yıldırım'da yaşayan dezavantajlı bireylere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet sunulması amacıyla Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne devredilmesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Yıldırım Belediyesi arasında bütün ve sıcak Asfalt üretmek amacıyla işbirliği protokolü oluşturulması, İŞKUR, Bursa Ticaret Sanayi Odası ve Yıldırım Belediyesi işbirliğinde iş arayan vatandaşlara umut olmak amacıyla Millet Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası'ndan fiziksel mekan tahsis edilmesi hususunda görüşmeler yapma ve protokol imzalama konusunda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a yetki verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Mollaarap Mahallesi'nde toprak kayması riski yaşanan bölgede evlerinden tahliye edilen vatandaşlara risk alanı çalışması sonuçlanana kadar kira yardımı yapılmasına devam edilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan, uçkunla mücadelenin büyükşehir belediyelerinin uhdesinde bulunmasından dolayı, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan 4 adet sinek ilaçlama makinasını Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi yönünde sunulan önerge tüm gruplar tarafından oy birliği sağlanarak kabul edildi.

ORTAK PAYDAMIZ YILDIRIM

Kamu kurumları arasındaki güçlü iş birliğinin sorunların çözümüne ciddi katkı sağladığını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Yıldırım ve Bursa'mız için kamu kurumlarımızla iş birliği yapıyoruz. Bu yeni bir sinerji oluşturuyor, birlikte güzel projelere imza atıyoruz. Yerel yönetimler yaşadıkları yerde gerek sivil toplum kuruşları gerek kamu kurum ve kuruluşlarıyla güçlerini birleştirdiği zaman hem işleri daha kolay oluyor hem de yükleri hafifleyip hakikaten güzel bir çalışma sergilenmiş oluyor. Kamu kurumlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği ile Yıldırımlı hemşehrilerimizin sorunlarını daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz. Hepimizin ortak paydası Yıldırım. Gayemiz, ilçemize ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti, en iyi ve hızlı şekilde ulaştırmak. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Geleceğin Yıldırım'ını ancak birlikte inşa edebilir, hemşerilerimizin, mutluluk, güven ve huzurunu ancak birlikte temin edebiliriz. Biz Yıldırım'ı birlikte ihya ve inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.