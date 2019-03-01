Son Dakika Haberleri: Yıldırım İçin Yargıtay'da Cenaze Töreni

Yıldırım İçin Yargıtay'da Cenaze Töreni

24 dakika önce

Hayatını kaybeden Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım için Yargıtay'da tören düzenlendi.

Yıldırım İçin Yargıtay'da Cenaze Töreni, System.String[]
Hayatını kaybeden Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım için Yargıtay'da tören düzenlendi.

Yargıtay ana bina önündeki törene, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Yargıtay üyeleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri, tetkik hakimleri, Cumhuriyet savcıları, Yargıtay personeli ile Yıldırım'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Mustafa Yıldırım'ın öz geçmişi okundu. Törende konuşan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Ahmet Özgan, Yıldırım'ın ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diledi.

Yıldırım'ın önemli hizmetler yaptığını ifade eden Özgan, Mustafa Yıldırım'ın hukuka yönelik katkılarının var olacağını belirtti.

Özgan'ın konuşmasının ardından Yargıtay üyeleri tarafından uğurlanan Yıldırım'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'e gönderildi.

Yıldırım'ın cenazesi, yarın Mersin merkez Yenişehir Mezarlığı'nda öğle namazının ardından defnedilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:21 Kaynak: AA

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