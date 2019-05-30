Son Dakika Haberleri: Yıldırım, iftarda gazetecilerle buluştu
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Yıldırım, iftarda gazetecilerle buluştu

10 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.

Yıldırım, iftarda gazetecilerle buluştu, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.
Sütlüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen iftara, medya camiasından çok sayıda isim katıldı.
Program, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:31 Kaynak: AA
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