Yıldırım, iftarda gazetecilerle buluştu
10 dakika önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.
AK Parti İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:31 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.
Sütlüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen iftara, medya camiasından çok sayıda isim katıldı.
Program, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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