Yıldırım: "İhracatımızın neredeyse yarısı İstanbul'dan yapılıyor"
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- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın kürsüye çıkması AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması Salondaki davetlilerden görüntüler İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya...
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:56 Kaynak: AA
- AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın kürsüye çıkması
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması
Salondaki davetlilerden görüntüler İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya
Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programında konuştu. (1)
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