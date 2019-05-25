Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "İki bayram arasında bir bayram daha var o da 23 Haziran İstanbul Bayramı'dır"

Yıldırım: "İki bayram arasında bir bayram daha var o da 23 Haziran İstanbul Bayramı'dır"

8 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen iftara katıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen iftara katıldı.
(4)
Yıldırım: İki bayram arasında bir bayram daha var o da 23 Haziran İstanbul Bayramı'dır
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:07 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, belediye başkan adayı, AK Parti, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçmen Hangi Adayı Mağdur Görüyor? Son Ankette Belli Oldu Marmara'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin İftarına Katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:18:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "İki bayram arasında bir bayram daha var o da 23 Haziran İstanbul Bayramı'dır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]