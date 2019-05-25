Yıldırım: "İki bayram arasında bir bayram daha var o da 23 Haziran İstanbul Bayramı'dır"
8 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen iftara katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:07 Kaynak: AA
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