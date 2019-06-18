Son Dakika Haberleri: Yıldırım, İkitelli Cemevi'ni ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Yıldırım, İkitelli Cemevi'ni ziyaret etti

52 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, pazar günü sandık başına gidilerek İstanbul'un gelecek 5 yılı için karar verileceğini söyledi.

Yıldırım, İkitelli Cemevi'ni ziyaret etti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, pazar günü sandık başına gidilerek İstanbul'un gelecek 5 yılı için karar verileceğini söyledi.
Seçim çalışmalarını sürdüren Yıldırım, bu kapsamında, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi halkını selamladı ve İkitelli Cemevi'ni ziyaret etti.
Yıldırım'ı cemevi girişinde kalabalık bir grup karşıladı. Zorlukla ilerleyen Yıldırım, burada kısa bir konuşma yaptı. Çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Yıldırım, "Pazar günü inşallah sandığa gideceğiz. İstanbul'un gelecek 5 yılı için kararınızı vereceksiniz." dedi.
"Pazar gününe hazır mıyız?" diye soran Yıldırım, "Sandıkta destan yazacak mıyız? 31 Mart'ta yarım kalan hesabı görecek miyiz? Allah gayretinizi artırsın. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım, daha sonra cemevine girdi ve yöneticilerle bir süre görüştü. Görüşme devam ederken cemevinin girişini dolduran çocuklar, dakikalarca "Binali Başkan" sloganı attı.
Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Yıldırım, cemevinden çıktı. Dışarıda yine Yıldırım'ı kalabalık bir kitle karşıladı.
Yıldırım, kendisine sarılan insanları fotoğraf çektirdikten sonra, teşekkür ederek buradan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:11 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi İsmail Küçükkaya ile otelde ne konuştuğunu açıkladı Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı Üniversitede tekstil ve deri sektörünü tercih eden öğrencilere, asgari ücrete kadar burs verilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 19:03:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım, İkitelli Cemevi'ni ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]