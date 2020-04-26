Yıldırım ilçesinde kaçak inşa edilen 9 yapı yıkıldı - Son Dakika

Yıldırım Belediyesi ekipleri, ilçede kaçak olduğu tespit edilen 9 yapı hakkında yıkım işlemi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Belediyesi, kaçak yapılaşmayla kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ulus, Arabayatağı, Çınarönü ve Yiğitler mahallelerinde kaçak olduğu tespit edilen 9 yapı hakkında yıkım işlemi gerçekleştirdi.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bu yana kaçak olduğu tespit edilen 34 yapı hakkında yıkım işlemleri gerçekleştirmiş oldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kaçak yapılaşmaya kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.

Yılmaz, kaçak yapılaşmayla mücadeleyle ilgili mevzuatın tereddütsüz uygulanacağını vurgulayarak, "İlçemizdeki kaçak yapılaşma sonucunda kalitesiz ve güvenirliği olmayan yapılar, doğrudan onu yapanların ve ailelerinin can güvenliğini tehdit ediyor. Vatandaşlarımız kaçak yapılaşmayla ailesinin, çocuklarının ve kendisinin hayatını riske atmasın. Kaçak yapılaşma yüzünden hemşehrilerimizin mağdur olmalarını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.