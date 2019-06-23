Son Dakika Haberleri: Yıldırım ile İmamoğlu arasında 'helalleşme' diyaloğu
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Yıldırım ile İmamoğlu arasında 'helalleşme' diyaloğu

1 saat önce

İstanbul’da yenilen seçimlerde en iddialı adaylar Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, aileleriyle birlikte oylarını kullandı. Yıldırım’ın “haksızlık yaptıksak helalleşmek istiyorum” sözlerinin üzerine İmamoğlu da “elbette helalleşelim, ama bundan sonra bu hataları yapmayalım” şeklinde cevap verdi

Yıldırım ile İmamoğlu arasında 'helalleşme' diyaloğu, System.String[]
İstanbul'da yenilen seçimlerde en iddialı adaylar Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, aileleriyle birlikte oylarını kullandı. Yıldırım'ın "haksızlık yaptıksak helalleşmek istiyorum" sözlerinin üzerine İmamoğlu da "elbette helalleşelim, ama bundan sonra bu hataları yapmayalım" cevabını verdi.

İki aday arasındaki 'helalleşme' diyaloğu sosyal medyada da gündem oldu.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:38 
Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, İstanbul, İmamoğlu, Dünya
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