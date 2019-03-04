Yıldırım: "İlk Yapacağımız İş Metrobüs'ü Büyükçekmece'ye Uzatmak Olacak" - İstanbul
2 saat önce
- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece'de ilçe kanaat önderleriyle bir araya geldi.
- AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece'de ilçe kanaat önderleriyle bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:21 Kaynak: AA
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