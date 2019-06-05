Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "(İmamoğlu ile ortak canlı yayın) Kemal bey izin vermiş"
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Yıldırım: "(İmamoğlu ile ortak canlı yayın) Kemal bey izin vermiş"

1 saat önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları Binali Yıldırım'ın yavru Kangal köpeğini beslemesi SİVAS - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sivas Belediyesi ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları
Binali Yıldırım'ın yavru Kangal köpeğini beslemesi SİVAS - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sivas Belediyesi ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
Yıldırım: (İmamoğlu ile ortak canlı yayın) Kemal bey izin vermiş
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:33 Kaynak: AA
Kangal, belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Güncel
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