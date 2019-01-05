Son Dakika Haberleri: Yıldırım, İmamoğlu ile Telefonla Görüştü

Yıldırım, İmamoğlu ile Telefonla Görüştü

37 dakika önce

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü.

Yıldırım, İmamoğlu ile Telefonla Görüştü, System.String[]
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü.

Alınan bilgiye göre, görüşmede Binali Yıldırım, İmamoğlu'na hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:12 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, İmamoğlu, Güncel
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