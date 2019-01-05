Yıldırım, İmamoğlu ile Telefonla Görüştü
37 dakika önce
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, CHP
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
ile telefonda görüştü.
Alınan bilgiye göre, görüşmede Binali Yıldırım, İmamoğlu'na hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:12 Kaynak: AA
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