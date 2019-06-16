Son Dakika Haberleri: Yıldırım-İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın, gazeteciler ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor
Son Dakika Güncel Haber

Yıldırım-İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın, gazeteciler ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor

37 dakika önce

- Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Vatandaşlardan detay İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi...

- Yıldırım- İmamoğlu ortak yayını
Vatandaşlardan detay İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yaptığı ortak yayını vatandaşlar, kurulan dev ekranlardan izledi.
Yıldırım-İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın, gazeteciler ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:58 Kaynak: AA
AK Parti, İstanbul, İmamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim neden yenileniyor? İmamoğlu ve Yıldırım'dan dikkat çeken cevap İmamoğlu cebinden 20 lira çıkararak YSK'nın kararını sorguladı: Buna hiç kimse inanmaz Uğur Dündar'dan "Yıldırım-İmamoğlu" ortak yayını için ilk yorum İstanbullular Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi.

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 23:35:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım-İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın, gazeteciler ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]