Yıldırım-İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın, gazeteciler ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor
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- Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Vatandaşlardan detay İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi...
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:58 Kaynak: AA
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