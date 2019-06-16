Son Dakika Haberleri: Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını başladı
Son Dakika Güncel Haber

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını başladı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı.

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını başladı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı.
Ortak yayının yapıldığı Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kongre merkezinin bahçesine, yayını takip edecek gazeteciler için dev ekran ve basın çadırı kuruldu.
Buraya ilk olarak, yayının moderatörlüğünü üstlenen gazeteci İsmail Küçükkaya geldi. Ardından AK Parti'li ve CHP'li yöneticiler de kongre merkezine giriş yaptı.
Onların ardından, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu ile geldi. Gazetecilerin Babalar Günü'nü kutlayan İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak." dedikten sonra içeri girdi.
Daha sonra da AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kongre merkezine eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile geldi. Gazetecilerle selamlaşan ve Babalar Günü'nü kutlayan Yıldırım, beraberindekilerle salona geçti.
Her iki adayın giriş yapması ve içerideki hazırlıkların tamamlanmasının ardından ortak yayın İsmail Küçükkaya'nın sorularıyla başladı.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:06 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, İmamoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adaylar tartışma programına nasıl geldi Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın canlı yayını sosyal medyayı salladı! İlk yankılar ortaya çıktı Üniversite sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı THY uçağında korku dolu anlar! Oksijen tüpüyle kokpite saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 22:06:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]