Yıldırım'ın 'altın' çocukları - Son Dakika
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Yıldırım'ın 'altın' çocukları

6 saat önce

Yıldırım Belediyespor'un başarılı tırmanışçıları, Türkiye Dağcılık Federasyonu 4. Bölge Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı.

Yıldırım'ın 'altın' çocukları, System.String[]

Yıldırım Belediye spor'un başarılı tırmanışçıları, Türkiye Dağcılık Federasyonu 4. Bölge Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı.


TDF tarafından Bursa'da düzenlenen 4. Bölge Şampiyonası'nda Yıldırım'ı Belediyesporlu Begüm Zeynep Çatak, Eray Yılmaz, Umur Demir Güler ve Ali Eren Şen temsil etti. Begüm Zeynep Çatak, Hız ve Küçük Kız A Lider Disiplini kategorilerinde 2 altın, Eray Yılmaz, Küçük Erkek C kategorisinde 1 altın, Umur Demir Güler Küçük Erkek C kategorisinde 1 gümüş ve Ali Eren Şen ise Küçük Erkek A kategorisinde 1 bronz kazandı. Bu sonuçla toplam 5 madalya ile şampiyonayı tamamlayan genç sporcular, Yıldırım Belediyespor'un amatör branşlardaki başarılarına yenilerini eklemiş oldu. Yıldırım Belediyesporlu sporcuları elde ettikleri başarıdan ötürü kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yaparak sağlıklı yetişmelerini önemsiyoruz. Sporu yalnızca hareket değil, kötü alışkanlıklardan kaçınma, sosyalleşme, paylaşma ve takım ruhunu benimseyerek ortak bir maksat uğruna mücadele etme olarak görüyoruz. Sporcularımızın bu başarısı bizlerin de spora ve sporcularımıza olan inancımızı artırıyor. Kazandıkları başarılarla Yıldırım'ın gururu olan evlatlarımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BURSA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Yıldırım, Çatak, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:39 Kaynak: İHA
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