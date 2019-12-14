Yıldırım'ın borcu 600 milyon liradan fazla - Son Dakika
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Yıldırım'ın borcu 600 milyon liradan fazla

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yıldırım İlçe Başkanı Halil İbrahim Bozkurt, Yıldırım'ın birçok noktasına gerçekleştirdikleri ziyaretlerle ilçenin sıkıntılarını tespit ettiklerini belirterek, "Resmi kayıtlara göre Yıldırım Belediyesi'nin 600 milyon liradan fazla borcu var.

Yıldırım'ın borcu 600 milyon liradan fazla, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yıldırım İlçe Başkanı Halil İbrahim Bozkurt, Yıldırım'ın birçok noktasına gerçekleştirdikleri ziyaretlerle ilçenin sıkıntılarını tespit ettiklerini belirterek, "Resmi kayıtlara göre Yıldırım Belediyesi'nin 600 milyon liradan fazla borcu var. Bunlar bizim net ulaştığımız rakamlar değil. İdari anlamda belediyenin hiçbir yerinde biz yokuz" dedi.


MHP Yıldırım İlçe Başkanlığınca 'birlik ve beraberlik' programı düzenlendi. MHP Yıldırım İlçe Başkanı Halil İbrahim Bozkurt, "Yıldırımlılar bizlere denetleme görevi verdi. 6 meclis üyemiz ile beraber Yıldırım'da denetleme görevimizi yerine getiriyoruz. Yıldırım'da 57 mahalle muhtarını, bölgemizde bulunan sivil toplum kuruluşlarını ve derneklere ziyaretler gerçekleştirdik. Aralarında mimar, avukat, mühendislerin yanı sıra belediye meclis üyelerimizin olduğu, Yıldırım'daki eksiklikleri yerinde tespit etmek adına heyet kurduk. Ziyaretlerimiz esnasında mahallelerimizde çok önemli sıkıntılar olduğunu bu meselelerin bazılarının yaklaşık 15 yıldır giderilmediğini tespit ettik. Bu eksiklikleri yazılı ve sözlü olmak üzere belediye meclisinde gündeme getirdik. Takipçisiyiz" diye konuştu.


Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Bursa'daki belediyelerin borç yükünün fazla olduğunu aktaran Bozkurt, "Geçmiş dönemlerdeki belediye başkanlarının yapmış olduğu hatalar var. Son yerel seçimlerde 17 ilçedeki Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayının da MHP'nin adayı olduğunu söyledik. Bursalı hemşerilerimiz bizlere denetleme görevi verdi. Biz ittifakız, ama iki ayrı siyasi partiyiz. 50 yıldır teşkilatlarımızın kapıları ardına kadar halkımıza açık. 50 yıldır istikbalimiz ile alakalı hiçbir siyaset yapmadık. Önce devletim ve milletim diyen tek lider Devlet Bahçeli'dir. 50 yıldan bu yana Türkiye'den onlarca siyasi parti gelip geçti. Ancak bugün tabelaları hurdalıklarda bile yok. MHP iktidar olmamasına rağmen dimdik ayakta. Dünya var olduğu müddetçe MHP var olacak. Halkın derdiyle dertlenecek" açıklamasını yaptı.


Bozkurt, Yıldırım'ın birçok noktasına gerçekleştirdikleri ziyaretlerle ilçenin sıkıntılarını tespit ettiklerini belirterek, resmi kayıtlara göre Yıldırım Belediyesi'nin 600 milyon liradan fazla borcu olduğunu söyledi. - BURSA

Milliyetçi Hareket Partisi, İbrahim Bozkurt, Yıldırım, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:04 Kaynak: İHA
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