Son Dakika Haberleri: Yıldırım'ın istifa kararıyla ilgili CHP'den ilk tepki

Yıldırım'ın istifa kararıyla ilgili CHP'den ilk tepki

1 saat önce

CHP Grup Başkan Vekili Özel, Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığından ayrılma kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Yıldırım'ın istifa kararıyla ilgili CHP'den ilk tepki, System.String[]
CHP Grup Başkan Vekili Özel, Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığından ayrılma kararıyla ilgili açıklama yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:51 

Ekonomi
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