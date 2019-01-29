Yıldırım'ın istifa kararıyla ilgili CHP'den ilk tepki
1 saat önce
CHP Grup Başkan Vekili Özel, Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığından ayrılma kararıyla ilgili açıklama yaptı.
CHP
Grup Başkan Vekili Özel, Binali Yıldırım
'ın TBMM Başkanlığından ayrılma kararıyla ilgili açıklama yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:51
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CHP'den TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına İlk Tepki
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