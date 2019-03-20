Yıldırım: İnancımız Bir, Vatanınımız Bir, Dilimiz Kültürümüz Bir
1 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe'de sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe'de sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:37 Kaynak: AA
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