Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "İnşallah İstanbul'u, 15 Milyonun Mutlu ve Huzurlu Bir Şekilde Yaşayacağı Şehir Haline...

Yıldırım: "İnşallah İstanbul'u, 15 Milyonun Mutlu ve Huzurlu Bir Şekilde Yaşayacağı Şehir Haline...

2 saat önce

Yıldırım: "İnşallah İstanbul'u, 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz.

Yıldırım:
Yıldırım: "İnşallah İstanbul'u, 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:29 Kaynak: AA

İstanbul, Güncel
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