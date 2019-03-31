Yıldırım: "İnşallah İstanbul'u, 15 Milyonun Mutlu ve Huzurlu Bir Şekilde Yaşayacağı Şehir Haline...
2 saat önce
Yıldırım: "İnşallah İstanbul'u, 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz.
Yıldırım: "İnşallah İstanbul
'u, 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:29 Kaynak: AA
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