Son Dakika Haberleri: Yıldırım isabet eden Afgan çoban, hastanede öldü
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Yıldırım isabet eden Afgan çoban, hastanede öldü

1 saat önce

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde hayvan otlatırken yıldırımın isabet etmesiyle ağır yaralanan Afgan çoban Ziyavaddin Muhammed Hassan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yıldırım isabet eden Afgan çoban, hastanede öldü, System.String[]
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde hayvan otlatırken yıldırımın isabet etmesiyle ağır yaralanan Afgan çoban Ziyavaddin Muhammed Hassan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Üzengi köyünde meydana geldi. Arazide hayvan otlatan Afganistan uyruklu Ziyavaddin Muhammed Hassan ile yanında bulunan Süleyman Çoşkun'a (15) yıldırım isabet etti. Hassan ağır yaralanırken, Çoşkun ise hafif yaralandı. Yıldırım düştüğünü fark eden köy halkı durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Çoşkun ile Ziyavaddin Muhammed Hassan, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından her iki yaralı da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede birkaç kez kalbi duran ve tekrar çalıştırılan Ziyavaddin Muhammed Hassan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Süleyman Çoşkun'un ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:32 Kaynak: DHA
Afganistan, Sivas, Suşehri, Güncel
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