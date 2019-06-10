Son Dakika Haberleri: Yıldırım isabet eden ağaç alev topuna döndü
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Yıldırım isabet eden ağaç alev topuna döndü

1 saat önce

MALATYA'da, etkili olan yağışı cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi, tesadüfen yol kenarındaki kavak ağacına yıldırımın düşme anını kaydetti.

Yıldırım isabet eden ağaç alev topuna döndü, System.String[]
MALATYA'da, etkili olan yağışı cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi, tesadüfen yol kenarındaki kavak ağacına yıldırımın düşme anını kaydetti. 
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak yağış ile gözüken şimşekler gökyüzünü aydınlattı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi, tesadüfen yol kenarındaki kavak ağacına yıldırım düşmesini kaydetti. Yıldırımın düştüğü ağaç alev topuna dönüştü. hasar oluşurken, yaralanan olmadı.


- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:46 Kaynak: DHA
Malatya, Güncel
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