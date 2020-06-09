Yıldırım isabet eden ağaç binaya devrildi - Son Dakika

Yıldırım isabet eden ağaç binaya devrildi
Yıldırım isabet eden ağaç binaya devrildi ÇORUM'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Sahili Maarif Parkı'nda bulunan çam ağacına yıldırım isabet etti.
Yıldırım isabet eden ağaç binaya devrildi
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Sahili Maarif Parkı'nda bulunan çam ağacına yıldırım isabet etti. Ağaç belediye binasına devrildi.
Kızılırmak Sahili Maarif Parkı'nın bahçesinde oturan vatandaşlar, aniden bastıran gök gürültü sağanak yağış nedeniyle kapalı alana geçti. O sırada belediye binasının yanında bulunan çam ağacına yıldırım isabet etti. Ağaç belediye binası üzerine devrilirken, o anlar belediyenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:41 Kaynak: DHA
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