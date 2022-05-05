Yıldırım isabet eden armut ağacı alev aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldırım isabet eden armut ağacı alev aldı

05.05.2022 14:05

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yıldırımın isabet ettiği armut ağacının gövdesi tutuştu.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yıldırımın isabet ettiği armut ağacının gövdesi tutuştu. Yangın köylüler tarafından söndürüldü.

Reşadiye ilçesine bağlı Taşlıca köyü arazisinde armut ağacına yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle ağaç alev aldı. Köylüler yanan ağaca kürekle müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Toprak ve suyla yapılan müdahale sonucu yangın söndürülürken, ağaç zarar gördü. Bu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Yıldırım isabet eden armut ağacı alev aldı
Yıldırım isabet eden armut ağacı alev aldı
Yıldırım isabet eden armut ağacı alev aldı
Yıldırım isabet eden armut ağacı alev aldı
YORUMLAR
500
Yıldırım isabet eden ağaç alev aldı, vatandaş kürekle böyle söndürmeye çalıştı Yıldırım isabet eden ağaç alev aldı, vatandaş kürekle böyle söndürmeye çalıştı Mantar toplarken yıldırım isabet eden kişi öldü Mantar toplarken yıldırım isabet eden kişi öldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yıldırım isabet eden armut ağacı alev aldı - Son Dakika


Son Dakika
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
16:20 Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
16:11 Pucca'nın Dubaili "dışkı" iddiası: Sosyal medya karıştı
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
15:28 Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 16:43:45. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldırım isabet eden armut ağacı alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement