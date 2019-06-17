Son Dakika Haberleri: Yıldırım isabet eden çadırdaki kadın öldü
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Yıldırım isabet eden çadırdaki kadın öldü

1 saat önce

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde yıldırım isabet eden çadırda bulunan Pamuk Çelik (50) hayatını kaybetti.

Yıldırım isabet eden çadırdaki kadın öldü, System.String[]
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde yıldırım isabet eden çadırda bulunan Pamuk Çelik (50) hayatını kaybetti.
Olay, bugün Eski Gedik köyünde bulunan Koca Sor Sırtları Yaylası'nda meydana geldi. Pamuk Çelik'in içerisinde bulunduğu çadıra yıldırım isabet etti. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Pamuk Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


- Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:05 Kaynak: DHA
Ovacık, Tunceli
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