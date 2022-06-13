Ünal'ın 6 keçisi de yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu.

Kaynak: AA

Ahmet Ünal, Hisarcık, Sivas, Hafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti, 6 keçi telef oldu - Son Dakika

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