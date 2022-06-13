Yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti, 6 keçi telef oldu - Son Dakika
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Yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti, 6 keçi telef oldu

13.06.2022 16:31

Sivas'ın Hafik ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Pusat köyü Ünal'ın Tepesi mevkisinde keçilerini otlatan 72 yaşındaki Ahmet Ünal'a ve keçilerine yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Ünal'ın cenazesi, Hafik İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ünal'ın 6 keçisi de yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu.

Yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti, 6 keçi telef oldu
Yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti, 6 keçi telef oldu
Yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti, 6 keçi telef oldu
Yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti, 6 keçi telef oldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ahmet Ünal, Hisarcık, Sivas, Hafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti, 6 keçi telef oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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