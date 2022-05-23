Yıldırım isabet eden çoban, yaralandı - Son Dakika
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Yıldırım isabet eden çoban, yaralandı

23.05.2022 22:31
Yıldırım isabet eden çoban, yaralandı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban Kadir Sümbül (47), yaralandı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden çoban Kadir Sümbül (47), yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Abacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan otlatmaya çıkan çoban Kadir Sümbül'a yıldırım isabet etti. Ağabeyinin yıldırım düşmesi sonucu yaralandığını gören Ali Sümbül, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Sümbül'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sümbül'ün hastanedeki tedavisi devam ediyor.


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Kaynak: DHA

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