Son Dakika Haberleri: Yıldırım isabet eden evde yangın çıktı
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Yıldırım isabet eden evde yangın çıktı

1 saat önce

Çankırı'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yıldırım isabet eden evde yangın çıktı, System.String[]
Çankırı'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğlen sonrası başlayan ve yaklaşık bir saat süren sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Etkisini artıran yağışla yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler güçlük yaşadı. AFAD, belediye ve itfaiye ekipleri ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmek için yoğun çaba gösterdi.
Kent merkezi Alibey Mahallesi Kamer Çıkmazı'nda Rafet Güney'e ait eve yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Evde tek başına olan 17 yaşındaki Meltem Güney dumandan etkilendi.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla evden çıkarılan Güney, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:18 Kaynak: AA
Çankırı
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