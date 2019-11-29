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Yıldırım isabet eden evin çatısında maddi hasar oluştu
6 saat önce
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir evin çatısına yıldırım isabet etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:02 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir evin çatısına yıldırım isabet etti.
Aydınevler Mahallesi'nde Nedim Nem'e ait tek katlı evin çatısına yıldırım isabet etti.
Çatıda çıkan küçük çaplı yangın bölgeye giden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çatıda maddi hasar meydana geldi.
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