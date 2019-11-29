Son Dakika Haberleri: Yıldırım isabet eden evin çatısında maddi hasar oluştu
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Yıldırım isabet eden evin çatısında maddi hasar oluştu

6 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir evin çatısına yıldırım isabet etti.

Yıldırım isabet eden evin çatısında maddi hasar oluştu, System.String[]

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir evin çatısına yıldırım isabet etti.

Aydınevler Mahallesi'nde Nedim Nem'e ait tek katlı evin çatısına yıldırım isabet etti.

Çatıda çıkan küçük çaplı yangın bölgeye giden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çatıda maddi hasar meydana geldi.

Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:02 Kaynak: AA
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