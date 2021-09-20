Yıldırım isabet eden kadın, 163 gün sonra hayat mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Iğdır'da 10 Nisan günü yıldırım isabet eden ve hastanelik olan 3 çocuk annesi Zeynep Altan, 163 gün sonra hayat mücadelesini kaybetti.

10 Nisan'da Küllük köyünde bahçede çalışırken aniden bastıran yağmurdan korunmak isteyen Zeynep Altan, ceviz ağacının altına sığındı. Bu sırada yıldırım isabet eden Altan, hastanelik oldu. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalesi burada yapılan Altan, sağlık durumunun kritik olmasından dolayı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Altan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 163 gün sonra hayat mücadelesini kaybetti. Zeynep Altan'ın cenazesinin yarın köyünde toprağa verileceği öğrenildi. - IĞDIR