Yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti
6 saat önce
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde pancar tarlasında çalıştığı sırada yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:07 Kaynak: AA
'ın Sulusaray
ilçesinde pancar tarlasında çalıştığı sırada yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Malum Seyit Tekke Mahallesinde bulunan pancar tarlasında çalışan Mümine İlhan'a (55) yıldırım isabet etti.
Ağır yaralanan İlhan, kaldırıldığı ilçe hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İlhan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
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