Son Dakika Haberleri: Yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde pancar tarlasında çalıştığı sırada yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi.

Yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti, System.String[]
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde pancar tarlasında çalıştığı sırada yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Malum Seyit Tekke Mahallesinde bulunan pancar tarlasında çalışan Mümine İlhan'a (55) yıldırım isabet etti.

Ağır yaralanan İlhan, kaldırıldığı ilçe hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İlhan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:07 Kaynak: AA
Sulusaray, Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ev kadınlarına devletten iş desteği! 15 bin lira faizsiz kredi veriliyor "Tırnakçı Ayşe"nin rahatlığı şaşkına çevirdi İstanbul'da korkunç olay! Katil amcayı çocuklar ele verdi Genç kadın sevgilisine atacağı kalçasının fotoğrafını halıcıya gönderince ortalık karıştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:09:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım isabet eden kadın hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]