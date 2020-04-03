Son Dakika › Güncel › Yıldırım isabet eden kadın öldü, eşi yaralandı - Son Dakika
Yıldırım isabet eden kadın öldü, eşi yaralandı
6 saat önce
Ordu'da yıldırım isabet eden kadın öldü, eşi yaralandı.
Ordu'da yıldırım isabet eden kadın öldü, eşi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çatalpınar ilçesine bağlı Keçili Mahallesi'ndeki bahçede Gülizar ve eşi Mustafa Karakuş'a yıldırım isabet etti.
Yaralanan çift, ambulansla Çatalpınar Aile Sağlığı Merkezine kaldırıldı. Müdahaleye rağmen Gülizar Karakuş, hayatını kaybetti.
İki büyükbaş hayvanın da telef olduğu olayda yaralanan Mustafa Karakuş'un tedavisi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:47 Kaynak: AA
Son Dakika TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı