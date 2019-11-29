Yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan asker için tören

Pençe Harekatı bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un cenazesi, törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.

Şehit Çabuk için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin cenazesi, silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde ambulansa konuldu.



Şehit Çabuk'un naaşı, memleketi Adana'ya gönderilmek üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na uğurlandı.



Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.