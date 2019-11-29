Son Dakika Haberleri: Yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan asker için tören
Son Dakika Güncel Yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan asker için tören - Son Dakika

Yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan asker için tören

6 saat önce

Pençe Harekatı bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un cenazesi, törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.

Yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan asker için tören, System.String[]

Pençe Harekatı bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un cenazesi, törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.

Şehit Çabuk için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin cenazesi, silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde ambulansa konuldu.


Şehit Çabuk'un naaşı, memleketi Adana'ya gönderilmek üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na uğurlandı.


Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum Erkan Zengin, Adana Demirspor'da İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 17:43:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan asker için tören
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]