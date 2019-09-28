Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan genç yaşamını yitirdi

Konya'nın Altınekin ilçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 18 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçe merkezindeki futbol sahasında iki hafta önce arkadaşlarıyla maç yaparken yıldırım isabet etmesi sonucu yaranan Mehmet Çuhadar, tedavi altına alındığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayata tutunamadı.

Hayatını kaybeden Çuhadar'ın cenazesi, Soyhan Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.