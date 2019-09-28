Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan genç yaşamını yitirdi
1 saat önce
Konya'nın Altınekin ilçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 18 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:34 Kaynak: AA
Konya'nın Altınekin ilçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan 18 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İlçe merkezindeki futbol sahasında iki hafta önce arkadaşlarıyla maç yaparken yıldırım isabet etmesi sonucu yaranan Mehmet Çuhadar, tedavi altına alındığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayata tutunamadı.
Hayatını kaybeden Çuhadar'ın cenazesi, Soyhan Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Fatih Terim'den Belhanda'ya uyarı! Manuş Baba, Gençlik Huzur ve Bal Festival'i için gittiği Kato Dağı'nda konser verdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: İstanbul'da deprem sonrası 77 binada ağır hasar tespit edildi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin yurt dışı tanıtımında kullanılacak yeni reklam filmlerinden bir bölüm paylaştı