Yıldırım: "İstanbul'a Gönül Belediyeciliğini Getirmek İçin Geldik"
2 saat önce
- Salondan görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Küçükçekmece'de vatandaşlara hitap etti.
- Salondan görüntüler AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Küçükçekmece
'de vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:35 Kaynak: AA
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