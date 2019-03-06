Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "İstanbul'a Gönül Belediyeciliğini Getirmek İçin Geldik"

Yıldırım: "İstanbul'a Gönül Belediyeciliğini Getirmek İçin Geldik"

2 saat önce

- Salondan görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Küçükçekmece'de vatandaşlara hitap etti.

- Salondan görüntüler
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Küçükçekmece'de vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:35 Kaynak: AA

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