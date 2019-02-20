Yıldırım: "İstanbul Halkı Desteğini Verirse 12 Tane Yeni Gençlik Merkezi Kuracağız"
54 dakika önce
- Düzenlenen programdan detaylar AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kredi ve Yurtlar Kurumu Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'nda gençlerle bir araya geldiği programda konuşma yaptı.
- Düzenlenen programdan detaylar AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kredi ve Yurtlar Kurumu Mimar Sinan
Öğrenci Yurdu'nda gençlerle bir araya geldiği programda konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:05 Kaynak: AA
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