Yıldırım: "İstanbul Halkı Kararını Vermiştir ve Bu Karar Ysk Tarafından Açıklanacaktır" - İstanbul
57 dakika önce
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:36 Kaynak: AA
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