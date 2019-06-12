Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "İstanbul Havalimanı ihalesinden 14 gün sonra Gezi olayları başladı"
Son Dakika Güncel Haber

Yıldırım: "İstanbul Havalimanı ihalesinden 14 gün sonra Gezi olayları başladı"

2 saat önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışı törenine katıldı.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışı törenine katıldı.
Yıldırım: İstanbul Havalimanı ihalesinden 14 gün sonra Gezi olayları başladı
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:57 Kaynak: AA
Binali Yıldırım, belediye başkan adayı, AK Parti, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan taksicilere: Kılığınızı, façanızı düzelteceksiniz Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket Kanal D'nin yeni dizisi Afili Aşk sosyal medyada merak konusu oldu! İşte tüm bilinmeyenler Son Dakika! Rusya'dan S-400 açıklaması: Pozisyonumuzda değişiklik yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 21:11:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "İstanbul Havalimanı ihalesinden 14 gün sonra Gezi olayları başladı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]