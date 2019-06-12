Yıldırım: "İstanbul Havalimanı ihalesinden 14 gün sonra Gezi olayları başladı"
2 saat önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışı törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:57 Kaynak: AA
- AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışı törenine katıldı.
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