Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "İstanbul, Her Zaman Sanatçılara İlham Vermiş, Hem Yuva Olmuş Hem Korumuş Kollamış Bir...

Yıldırım: "İstanbul, Her Zaman Sanatçılara İlham Vermiş, Hem Yuva Olmuş Hem Korumuş Kollamış Bir...

19 dakika önce

- Esat Kabaklı 50. Sanat Yılı Konseri Cemal Reşit Rey konser salonundan görüntüler TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Cemal Reşit Rey (CRR) konser...

- Esat Kabaklı 50. Sanat Yılı Konseri
Cemal Reşit Rey konser salonundan görüntüler
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Cemal Reşit Rey (CRR) konser salonunda düzenlenen Esat Kabaklı 50. Sanat yılı konserine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:15 Kaynak: AA

Cemal Reşit Rey, Esat Kabaklı, İstanbul, Güncel
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