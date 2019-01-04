Yıldırım, İstanbul için pazartesi basınla buluşacak
6 dakika önce
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım, İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağını açıkladı.
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım, İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:20
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