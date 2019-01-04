Son Dakika Haberleri: Yıldırım, İstanbul için pazartesi basınla buluşacak

Yıldırım, İstanbul için pazartesi basınla buluşacak

6 dakika önce

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım, İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağını açıkladı.

Yıldırım, İstanbul için pazartesi basınla buluşacak, System.String[]
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yıldırım, İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:20 

Ekonomi
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