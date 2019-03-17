Yıldırım: "İstanbul Mutlaka Bir Tasarım Merkezi Olacak" - İstanbul
43 dakika önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda "Küresel Ticaretin Merkezi İstanbul Geleceğini konuşuyor" programında konuştu.
- AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beyoğlu
'nda "Küresel Ticaretin Merkezi İstanbul Geleceğini konuşuyor" programında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:24 Kaynak: AA
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