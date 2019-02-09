Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "İstanbul Türkiye'nin Özetidir, İstanbul Türkiye'nin Kalbidir"

Yıldırım: "İstanbul Türkiye'nin Özetidir, İstanbul Türkiye'nin Kalbidir"

1 saat önce

- Gümüşhaneliler Bağcılar'da Buluşuyor Etkinliği Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Gümüşhaneliler Bağcılar'da Buluşuyor Etkinliği'ne katıldı.

- Gümüşhaneliler Bağcılar'da Buluşuyor Etkinliği
Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Gümüşhaneliler Bağcılar'da Buluşuyor Etkinliği'ne katıldı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:52 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Bağcılar, İstanbul, Güncel
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