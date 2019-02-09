Yıldırım: "İstanbul Türkiye'nin Özetidir, İstanbul Türkiye'nin Kalbidir"
1 saat önce
- Gümüşhaneliler Bağcılar'da Buluşuyor Etkinliği Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Gümüşhaneliler Bağcılar'da Buluşuyor Etkinliği'ne katıldı.
- Gümüşhaneliler Bağcılar
'da Buluşuyor Etkinliği Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Gümüşhaneliler Bağcılar'da Buluşuyor Etkinliği'ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:52 Kaynak: AA
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