Yıldırım: "İstanbul'u Dinleyeceğiz, Gözlerimiz Kapalı Değil. Gözlerimiz Açık İstanbul'u...
21 dakika önce
Yıldırım: "İstanbul'u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık İstanbul'u dinleyeceğiz, kulaklarımız delik İstanbul'u dinleyeceğiz.
Yıldırım: " İstanbul
'u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık İstanbul'u dinleyeceğiz, kulaklarımız delik İstanbul'u dinleyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:58 Kaynak: AA
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