Son Dakika Haberleri: Yıldırım İstanbul'u İki Kez Baştan Başa Yürüdü

Yıldırım İstanbul'u İki Kez Baştan Başa Yürüdü

37 dakika önce

Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim kampanyası boyunca yaklaşık 370 bin adım attı.

Yıldırım İstanbul'u İki Kez Baştan Başa Yürüdü, System.String[]

370 bin adım attı, 110 bin fotoğraf çektirdi

Farklı noktalarda toplam 234 konuşma yapan Yıldırım, yaklaşık 76 bin kişiyle tokalaştı ve ortalama 110 bin fotoğraf çektirdi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçimleri için hareketli bir kampanya dönemi geçirdi.

İstanbul'un bütün ilçelerini en az bir kere ziyaret eden Yıldırım, bu ziyaretlerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım, bu sürede yaklaşık 76 bin kişiyle tokalaştı, selfie'ler ve hatıra fotoğrafları da dahil edildiğinde ortalama 110 bin kare fotoğraf çektirdi.

Seçim çalışmaları kapsamında 234 konuşma yapan Yıldırım, bu geziler boyunca 370 bin adım attı. İstanbul'un bir uçtan bir uca uzunluğunun 135 kilometre olduğu düşünüldüğünde, Yıldırım şehri iki kez yürüyecek kadar mesafe kat etmiş oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:17 Kaynak: Bültenler

Binali Yıldırım, AK Parti, İstanbul, Güncel
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