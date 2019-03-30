Son Dakika Haberleri: Yıldırım, İstanbul'u İki Kez Baştan Başa Yürüdü

Yıldırım, İstanbul'u İki Kez Baştan Başa Yürüdü

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim döneminde 370 bin adım attığı, 110 bin fotoğraf çektirdiği bildirildi.

Yıldırım, İstanbul'u İki Kez Baştan Başa Yürüdü, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim döneminde 370 bin adım attığı, 110 bin fotoğraf çektirdiği bildirildi.

Binali Yıldırım'ın seçim ofisi, kampanya sürecine ilişkin rakamları paylaştı. Hareketli bir kampanya dönemi geçiren Yıldırım'ın İstanbul'un tüm ilçelerini en az bir kez ziyaret ettiği belirtildi.

Bu ziyaretlerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım'ın, bu sürede yaklaşık 76 bin kişiyle tokalaştığı, öz çekimler ve hatıra fotoğrafları da dahil edildiğinde ortalama 110 bin kare fotoğraf çektirdiği kaydedildi.

Seçim çalışmaları kapsamında 234 konuşma yapan Yıldırım'ın, bu geziler boyunca 370 bin adım attığı, İstanbul'un bir uçtan bir uca 135 kilometre olduğu düşünüldüğünde, Yıldırım'in şehri iki kez yürüyecek kadar mesafe kat ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:55 Kaynak: AA

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