Yıldırım: "İstanbul Üretmezse Türkiye Durur"
15 dakika önce
- İstanbul Umum Servis aracı işletmeleri esnaf odası mitingi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Umum Servis aracı işletmeleri esnaf odası mitingine katıldı.
- İstanbul
Umum Servis aracı işletmeleri esnaf odası mitingi AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Umum Servis aracı işletmeleri esnaf odası mitingine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:02 Kaynak: AA
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