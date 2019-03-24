Son Dakika Haberleri: Yıldırım: "İstanbul Üretmezse Türkiye Durur"

Yıldırım: "İstanbul Üretmezse Türkiye Durur"

15 dakika önce

- İstanbul Umum Servis aracı işletmeleri esnaf odası mitingi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Umum Servis aracı işletmeleri esnaf odası mitingine katıldı.

- İstanbul Umum Servis aracı işletmeleri esnaf odası mitingi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Umum Servis aracı işletmeleri esnaf odası mitingine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:02 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, AK Parti, İstanbul, Güncel
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